Sergio Pérez verlengt contract bij Red Bull en blijft teamgenoot van Max Verstappen

De 31-jarige Mexicaan is sinds begin dit jaar coureur van Red Bull. Eerder kwam hij in de Formule 1 al uit voor Sauber (2011-2012), McLaren (2013), Force India (2014-2018) en Racing Point (2019-2020). Sergio Pérez staat momenteel vijfde in de WK-stand met 104 punten, waar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (195 punten) en zijn teamgenoot Max Verstappen (187 punten) halverwege het seizoen al in een tweestrijd zijn beland als het gaat om de wereldtitel.



Pérez rijdt dit weekend op het Circuit de Spa-Franchorchamps de Grand Prix van België, zijn 208ste race in de Formule 1. Volgende week komt het Formule 1-circus naar Zandvoort. Pérez won tot nu toe twee races en stond twaalf keer op het podium in de hoogste raceklasse. ,,Checo is een zeer gerespecteerd teamlid en zijn ervaring en kwaliteiten zijn van onschatbare waarde in onze strijd voor het constructeurskampioenschap. Zijn integratie in het team is perfect verlopen en we zijn onder de indruk van zijn prestaties in de eerste helft van het seizoen, die laten zien waartoe hij in staat is in onze auto", zegt Red Bull-baas Christian Horner. ,,Volgend jaar gaan we een nieuw Formule 1-tijdperk in met volledig nieuwe reglementen en auto’s, en met meer dan 200 races en een decennium aan ervaring onder zijn riem, zal Checo een belangrijke rol spelen om het team te helpen bij deze overgang en het maximaliseren van de RB18.”