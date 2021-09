Sergio Pérez gebruikt vierde motor en start vanuit pits na mislukte kwalificatie

Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, heeft een nieuwe motor in zijn Red Bull-bolide gekregen. Na de mislukte kwalificatie van zaterdag, waarin Pérez bleef steken op de zestiende plek, besloot Red Bull om op Zandvoort de vierde motor van dit seizoen te monteren in de auto en dus een zogeheten gridstraf te incasseren. Het is gezien het toch al tegenvallende resultaat in de kwalificatie een tactische keuze om dat nu te doen, benadrukt de renstal.