Sergio Pérez blijft Charles Leclerc voor in laatste vrije training, Max Verstappen weer naar vierde tijd

Thuisrijder Charles Leclerc klokte vrijdag tijdens VT1 en VT2 de snelste tijden en leek dat vanmiddag opnieuw te gaan doen. Maar in de slotfase werd het plotseling stuivertje wisselen tussen Leclerc, zijn ploeggenoot Carlos Sainz en Pérez. Waar Ferrari tot dat moment in de derde sector onaantastbaar was, liet de Mexicaan toen zien dat de Red Bull daar ook prima uit de voeten kan. Zijn 1:12.476 bleek de beste tijd.

Na de vrijdagtrainingen stelde Pérez dat er nog wel wat ‘werk aan de winkel’ was voor Red Bull om het Ferrari lastig te gaan maken. De tijd van de nummer drie uit de WK-stand is tot u toe de beste van dit weekeinde, maar of dat genoeg gaat zijn om ook in de kwalificatie vooraan te eindigen, zien we vanaf 16.00 uur. De startopstelling is in Monaco altijd extra belangrijk, omdat het bijzonder lastig is om in te halen op het stratencircuit.