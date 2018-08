Serena wint en mag op voor zesde 'Williams-clash' in New York

De als zeventiende geplaatste Amerikaanse speelt in de derde ronde tegen haar zus, die het Amerikaanse grandslamtoernooi twee keer op haar naam schreef. Venus won eerder op de dag haar partij in de tweede ronde van de Italiaanse Camila Giorgi in twee sets: 6-4 7-5.



De partij op de US Open staat gepland voor vrijdagavond. De winnares van de partij kon in de vierde ronde de als eerste geplaatste Simona Halep tegenkomen. De Roemeense werd echter al in de eerste ronde uitgeschakeld.



Serena en Venus spelen voor de tweede keer in 2018 tegen elkaar. Op het toernooi van Indian Wells in maart, won de inmiddels 38-jarige Venus het 29e onderlinge duel in twee sets. Serena, bijna twee jaar jonger da Venus, won van de 29 eerder ontmoetingen er zeventien. Vijf keer stonden de twee zussen tegenover elkaar op de US Open. Daar won Serena er drie van.