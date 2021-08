Serena Williams zet streep door US Open: ‘Ik zal de fans missen’

,,Na zorgvuldige afwegingen en op advies van mijn artsen en medische team, heb ik besloten me terug te trekken uit de US Open om mijn lichaam volledig te laten genezen van een gescheurde hamstring”, meldt de 39-jarige Amerikaanse op sociale media.



,,New York is een van mijn favoriete plekken om te spelen en ik zal de fans missen, maar vanaf een afstandje zal ik iedereen aanmoedigen", besluit Williams.



Williams, afgezakt naar plek 22 op de wereldranglijst, kwam sinds Wimbledon niet meer in actie. De Amerikaanse, die eind september 40 wordt, probeert al enige tijd het record van Margaret Court te evenaren. De Australische pakte in haar loopbaan 24 grandslamtitels. De laatste titel op een grand slam van Williams dateert al van 2017 toen ze de Australian Open op haar naam wist te schrijven. Vorig jaar haalde Williams de halve finales in New York. Ze verloor toen van Viktoria Azarenka uit Belarus.



De US Open begint maandag. Ook bij de mannen ontbreken grote namen. Zo hebben onder anderen Rafael Nadal en Roger Federer zich afgemeld.