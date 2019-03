Serena Williams trekt zich terug vanwege knieblessure

Williams begon het toernooi in Miami met een overwinning in drie sets op de Zweede Rebecca Peterson: 6-3, 1-6, 6-1. In de volgende ronde stond een partij tegen Wang Qiang op het programma. De Chinese is echter nu al verzekerd van de derde ronde.



Williams gaf eerder deze maand tijdens Indian Wells in de derde ronde op tegen de Spaanse Garbine Muguruza.