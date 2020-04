Serena Williams tennist tegen zichzelf: ‘Jij speelde ook niet slecht’

Vasten in coronatijd: ‘Juist nu mis ik wedstrij­den, de strijd met je lijf’

9:38 Met de corona­crisis is ook de vastenmaand ramadan voor moslims anders dan normaal. Zéker ook voor topsporters. Drie van hen aan het woord. ,,Dit is mijn makkelijkste ramadan tot nu toe. Vorig jaar was het 30 graden en trainde en speelde ik volle bak.”