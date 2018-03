Serena Williams te sterk voor Kiki Bertens

Ontketend Willem II geeft PSV een ongenadig pak slaag

10 maart PSV is op bezoek bij Willem II totaal onverwacht tegen een forse nederlaag aangelopen. De ploeg leed een 5-0 nederlaag en dat was niet eens onverdiend. Door de zeperd heeft PSV concurrent Ajax de kans gegeven om weer in te lopen tot een achterstand van zeven punten.