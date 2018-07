Serena Williams soeverein naar tiende finale op Wimbledon

Twee jaar geleden stonden Williams en Kerber ook al tegenover elkaar in de finale van Wimbledon. Toen pakte de Amerikaanse haar zevende titel op het gras in Londen (7-5 6-3). Vorig jaar ontbrak de 23-voudig grandslamkampioene vanwege haar zwangerschap. Als moeder van een dochter keerde de jongste van de zusjes Williams dit jaar terug op de baan. Op Roland Garros moest ze zich vanwege een blessure terugtrekken voor het duel met Maria Sjarapova in de vierde ronde, maar op Wimbledon is ze weer van bijna ouderwetse klasse.

De voormalige nummer 1 van de wereld, afgezakt naar plek 181, startte vorige week in Londen met een moeizame zege op Arantxa Rus. Williams begon daarna steeds beter te draaien, op wat pas haar vierde toernooi is sinds haar terugkeer in het WTA-circuit. Alleen in de kwartfinale tegen de Italiaanse Camila Giorgi verloor de Amerikaanse een set. In de eenzijdige partij tegen Görges heerste Williams met haar service. Alleen in de tweede set werd de Amerikaanse een keer gebroken, maar ze herstelde dat meteen en haalde op de service van de Duitse de winst binnen.



,,Dit had ik echt niet verwacht'', zei Williams over haar tiende finaleplaats op Wimbledon. ,,Vanwege alles wat ik afgelopen jaar heb meegemaakt, is dat voor mij niet normaal.''