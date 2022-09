Serena Williams rekt afscheid en wint ook van Kontaveit in tweede ronde US Open

Serena Williams heeft haar afscheid opnieuw uitgesteld op de US Open. De 40-jarige Amerikaanse was in de tweede ronde ook te sterk voor de Estse Anett Kontaveit: 7-6 (4) 2-6 6-2.

Williams verloor de tweede set van de als tweede op de wereldranglijst geplaatste Kontaveit, maar knokte zich knap terug de wedstrijd in. Tijdens de rally voor match point was duidelijk dat Kontaveit het opgaf in een stadion dat duidelijk volledig op de hand van Williams was.

Net als in de eerste ronde waren behoorlijk wat prominenten naar het Arthur Ashe Stadium gekomen, onder wie golfer Tiger Woods. Ook Williams’ zus Venus was deze keer van de partij. De fans waren echter geen getuige van de laatste wedstrijd van Serena Williams, die vlak voor de US Open bekendmaakte dat ze uitkijkt naar een nieuwe fase in haar leven.

Algemeen wordt aangenomen dat de US Open het laatste toernooi wordt van Williams. Dit liet ze zelf weten nadat ze onlangs een afscheids-essay publiceerde in het blad Vogue. Toch hield ze na de eerste ronde een slag om de arm. ,,Ik ben daar behoorlijk vaag over geweest, hè? Ik blijf vaag, want je weet het nooit”, liet ze optekenen. Na de tweede ronde was ze iets duidelijker. Toen zei ze dat iedere goedgespeelde wedstrijd momenteel als een bonus voelt.

In de derde ronde neemt Williams het vrijdag op tegen de Australische Ajla Tomljanovic, die de Russin Jevgenia Rodina in een spannende driesetter versloeg. Donderdag komt ze samen met haar zus Venus Williams ook nog uit in het dubbelspel. Hun wedstrijd is gepland op primetime (19.00 uur plaatselijke tijd), in het Arthur Ashe Stadium.