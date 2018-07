Serena Williams raast in twee sets langs Rodina

Hoewel alle hooggeplaatste tennissters op Wimbledon al zijn uitgeschakeld is Serena Williams wel van de partij in de kwartfinale. De Amerikaanse voormalig nummer 1 van de wereld, als 25ste geplaatst, versloeg in de vierde ronde Jevgenia Rodina uit Rusland. Ze had daar slechts 1 uur en 2 minuten en twee sets voor nodig, 6-2 6-2.