Serena Williams kondigt bij Met Gala baby nummer twee aan

Sensatie Luca Brecel verovert snookerwe­reld: hoe een verlegen jochie hardop mag dromen van een Lamborghi­ni

Al stotend stinkend rijk worden. Je moest O’Sullivan, Hendry of Higgins heten om dat voor elkaar te krijgen. Maar na zijn fantastische prestaties op het WK snooker in Sheffield lijkt ook Luca Brecel hard op weg om die gedroomde Lamborghini aan te schaffen. Ooit was dat anders. Jarenlang moest zijn vader smeken om de talentvolle carrière van zijn zoon van een financiële impuls te voorzien. ,,We werden van alle kanten toegejuicht, maar tegelijkertijd werden we ook aan ons lot overgelaten.”