Serena Williams hervat tennisseizoen in Kentucky

Op het Siciliaanse gravel komen onder anderen Simona Halep, Svetlana Koeznetsova, Jelena Ostapenko en Marketa Vondrousova in actie. Het Top Seed Open in Lexington (Kentucky) is nieuw op de kalender en vervangt het WTA-toernooi van Washington. In de aanloop naar de US Open vindt normaal gesproken in de hoofdstad een gecombineerd toernooi voor mannen en vrouwen plaats. Om het risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de organisatie besloten om alleen een ATP-toernooi te houden.