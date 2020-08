Serena Williams denkt niet aan afmelden: ‘Ik zie mezelf alles spelen’

,,Ik zie mezelf alles spelen als het ervan komt. Maar ik ben niet te veel aan het plannen voor de toekomst, aangezien toernooien ook worden geschrapt. Ik dacht: we trainen gewoon door en dan zien we het wel", zei de 38-jarige Williams, die nog niets wilde zeggen over deelname aan de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio. Trainen deed Williams op haar eigen baan, die recent uit nood werd aangelegd. ,,Ik moest een sportschool bouwen en mijn man heeft een baan voor me aangelegd. De tennisbaan is mijn eigen toevluchtsoord. Ik vroeg me af waarom ik dat niet twintig jaar geleden heb gedaan." De baan heeft dezelfde ondergrond als de US Open.

Longembolie

Williams heeft een geschiedenis met een longembolie en was om die reden voorzichtig sinds de uitbraak van het coronavirus. ,,Ik was echt een beetje een kluizenaar", zei Williams, die de afgelopen zes maanden vooral aan haar huis in Florida gebonden was. En als ze reisde, nam ze het zekere voor het onzekere. ,,Ik heb vijftig mondkapjes bij me als ik reis. Ik wil nooit meer zonder."



Diverse toppers, waaronder Rafael Nadal, meldden zich al af voor de US Open. Ook Kiki Bertens is er niet bij in New York. De vrees bestaat dat de komende weken meer spelers besluiten niet af te reizen naar de Verenigde Staten.



De US Open begint 31 augustus, Roland Garros een kleine maand later.