Serena Williams dendert onbedreigd door

US Open Dimitrov verrast Federer: weer geen ‘Fedal’ in New York

7:25 Roger Federer is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. De Zwitserse tennisser verloor in een spannende vijfsetter verrassend van de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-3 4-6 6-3 4-6 2-6.