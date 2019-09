Serena Williams dendert onbedreigd door naar halve finale

Niet fitte Medvedev plaatst zich in New York voor de halve finales

3 september Daniil Medvedev heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van een grandslamtoernooi. In vier sets was de 23-jarige Rus te sterk voor Stan Wawrinka, die het toernooi in 2016 op zijn naam schreef. Het eindigde in 7-6, 6-3, 3-6 en 6-1.