Serdar Gözübüyük naar Anfield voor return Liverpool-Benfica

Dirk Kuyt gaat zijn debuut maken in de boksring

Dirk Kuyt maakt eind oktober in Rotterdam zijn debuut in de boksring. De oud-voetballer van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal neemt de uitdaging aan om mee te doen aan het nieuwe evenement Hit It , waar kickbokser Rico Verhoeven de drijvende kracht achter is.

