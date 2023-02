Serdar Gözübüyük fluit duel Manchester City in Duitsland

Nieuwe uitdaging voor Cody Gakpo bij Liverpool: ‘Moet tegen Real Madrid bewijzen dat ik niveau aankan’

Liverpool treedt morgen in eigen huis aan tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Cody Gakpo lijkt zich na twee treffers in de laatste competitiewedstrijden te kunnen opmaken voor een basisplaats. De 23-jarige aanvaller kijkt uit naar het treffen met de titelverdediger.