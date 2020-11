‘Ser’ verbaast oud-jeugdtrainer over opmars bij Barça: ‘Eigenzinnigheid heeft hem veel gebracht’

Brian TevredenSergiño Dest (20) voegde gisteren weer eens een fraaie mijlpaal toe aan zijn snelle opkomst bij FC Barcelona. Tegen Dinamo Kiev maakte de rechtsback uit Almere zijn eerste goal in de Champions League. Voormalig jeugdtrainer Brian Tevreden is niet verbaasd: ,,Hij heeft bij Ajax al laten zien welke potentie hij heeft.”

Het was Brian Tevreden die Sergiño Dest ooit voor het eerst op de rechtsbackpositie neerzette. ,,Dat was tijdens een jeugdtoernooi in Spanje. Er was geen andere optie. ‘Ik doe het voor het team’ zei hij nog. Nou, hij speelde geweldig. Aanvallend was hij natuurlijk al goed. En verdedigend loste hij heel veel op met zijn snelheid. Dat is nog steeds een groot wapen nu hij bij Barcelona speelt.”



Een paar jaar ervoor had Tevreden hem zelf meegenomen van Almere City naar Ajax, samen met Jurgen Ekkelenkamp. Net als toen bij Ajax kent Dest nu ook ogenschijnlijk weinig aanpassingsproblemen, gezien de vele minuten die hij mag maken in zowel La Liga als de Champions League.

,,Alfred Schreuder (assistent-trainer van Barcelona, red.) kent hem nog van Ajax natuurlijk en Ronald Koeman was ook geen vreemde voor Ser. Dat is goed voor hem, lijkt me. Hij heeft bij Ajax al laten zien welke potentie hij heeft. Dat het nu al zo hard gaat bij Barcelona verrast me wel positief. Hij schoot die bal er goed in tegen Kiev, nadat hij die bal mooi meekreeg. Sergiño kómt daar wel als rechtsback in het strafschopgebied. Daar is hij ook goed in. Op zo’n jonge leeftijd al zo goed zijn is mooi maar tegelijkertijd is er ook nog een lange weg te gaan.”

Eigenzinnig

Dest stond bij Ajax nog weleens bekend om zijn eigenzinnigheid, maar dat is volgens Tevreden alleen maar een goede eigenschap. ,,Dat heeft hem veel gebracht”, stelt hij. ,,Trainers hebben weleens moeite met jonge jongens met een eigen mening, maar met Sergiño kon je juist goed de discussie aangaan. Dan stond hij ook open voor argumenten. Zolang het gedrag maar niet overgaat in totale dwaasheid. Dat was bij hem zeker niet het geval.”

Dat Dest uiteindelijk het nationale team van de Verenigde Staten boven Oranje verkoos, snapt Tevreden ook wel. ,,Hij is een loyale jongen. Amerika had hem eerder in de peiling dan Nederland en de mooie verhalen van zijn vader hebben ook geholpen.”

Inmiddels is Dest naast international ook onderdeel van het sterrenensemble van Barcelona en zit hij in de kleedkamer met Lionel Messi en Antoine Griezmann. ,,Maar ik heb het idee dat hij daar heel relaxed onder is”, zegt Tevreden. ,,Ik weet natuurlijk niet hoe het er aan toegaat in de kleedkamer van Barcelona, maar hij appt me in elk geval nog steeds terug haha. Hij heeft zelf verteld dat hij bij Barcelona graag wil spelen zoals Dani Alves dat daar deed. Dat lijkt me een mooi voorbeeld voor hem.”

