Sepang, ook voor fans een survival

De tropische omstandigheden mogen de GP van Maleisië dan tot een fysieke uitdaging voor de heren coureurs maken, voor de fans is de race minstens zo’n beproeving. Het weerbericht van Maleisië heeft het vandaag over 32 á 33 graden. De gevoelstemperatuur op en rond het circuit van Sepang gaat richting de 40 graden. En na een wandelingetje van een half uur door de fanzone tussen de twee hoofdtribunes kan ik u met een natte rug, een nat hoofd en klotsende okseltjes melden dat de warmte de kwalificatie ‘zinderend’ meer dan waard is. Op de tribunes valt het nog wel mee. Maar wil je wat eten of drinken, vooral dat laatste is onontbeerlijk in deze omstandigheden, dan moet je de schaduw verlaten voor een wandelingetje over het middenterrein. Stelt u zich daar een food truck festival bij voor, maar dan in een soort van enorme hete luchtoven, met palmbomen en nul schaduw.



Ik zag er een Nederlandse Max-fan met een blikje Heineken in de hand en klompen aan de voeten terug schuifelen naar zijn stoel. De arme drommel. Een Britse jongen had uit wanhoop maar een ijszak gejat bij een winkeltje en liet die langzaam smelten op z’n rug. En met het Maleisisch omaatje dat aan de lopende band sateetjes stond te bakken, kreeg ik spontaan medelijden.



Ik liep Robert Holierhoek uit Delft tegen het lijf, die van zijn vader en twee collega’s de opdracht had gekregen dat vandaag hij maar eens de hotdogs moest gaan halen. Dus daar stond hij in de rij, op z’n teenslippers met blote schouders, slechts gewapend tegen de zon met een oranje zonnehoedje en een zonnebril. Dik een kwartier te wachten in de bloedhitte, op een heet broodje. ,,Het was gisteravond een beetje laat geworden in de stad, met een paar biertjes, dus we moeten echt even de energie aanvullen", was zijn plausibele verklaring, op mijn vraag of hij een beetje gek geworden was.



,,Het is aardig warm, ja", vond hij zelf ook. ,,Ach, goed drinken, dan is het wel uit te houden. Een paar colaatjes en een flesje op vijf per persoon gaan er wel doorheen op zo’n dag. Water, hè. Bier doen we ‘s avonds pas. Anders ga je he-le-maal stuk.‘’



Hij was al vier keer op Spa geweest. ,,Dit is effe wat anders. Maar dit was de laatste kans hier, omdat de grand prix hier verdwijnt, dus die moesten we grijpen.



Woensdag vlogen de vier uit Delft heen, maandag gaan ze alweer terug. ,Wel een beproeving zo, ja. Maar als je Max wil supporteren, moet je daar ook wel wat voor over hebben."



