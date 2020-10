Sensatie in Parijs: topfavoriete Halep kansloos tegen Swiatek

Luik-Bastenaken-Luik LIVE | Mathijs Paasschens maakt ‘oversteek’ naar leidend achttal

12:01 Terwijl op Sicilië gisteren de Ronde van Italië is begonnen wordt ruim 2000 kilometer noordelijker vandaag de klassieker Luik-Bastenaken-Luik verreden. De coronacrisis heeft voor een opeenstapeling van koersen gezorgd in het najaar die invloed heeft op het deelnemersveld. De winnaar van vorig jaar, de Deen Jakob Fuglsang, doet niet mee, maar met Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Mathieu van der Poel en Marc Hirschi heeft LBL een deelnemersveld om je vingers bij af te likken. Volg alles in ons liveblog.