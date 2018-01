Sensatie in Melbourne: Hyeon schakelt Zverev uit

Na bijna drieënhalf uur spelen was de partij, die ging over vijf sets, voorbij: 5-7 7-6 (3) 2-6 6-3 6-0. Zverev maakte in de laatste set een gefrustreerde en aangeslagen indruk. Voor Chung Hyeon, de nummer 58 van de wereld, is het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij in de vierde ronde van een grandslamtoernooi staat. Daarin is de Serviër Novak Djokovic of de Spanjaard Albert Ramos zijn tegenstander.



Zverev werd vorig jaar ook in de derde ronde van de Australian Open uitgeschakeld, toen door de Spanjaard Rafael Nadal.