Sensatie, chaos en ‘puinhoop’, niets houdt Max Verstappen tegen

De Fendert ontkomt er niet meer aan: weer een stapje dichter bij de vierde klasse

Na een verblijf van negen jaar in de derde klasse is voor De Fendert het avontuur in de derde klasse zo goed als voorbij. Na de 1-2-nederlaag tegen Seolto is er voor de ploeg van trainer Ad Palings geen ontkomen meer aan: degradatie is slechts een kwestie van tijd. Seolto zal nog hard moeten knokken om volgend seizoen nogmaals in de derde klasse te mogen uitkomen. Zwaluwe verloor uit bij SSS met 1-0 en Klundert won met 2-1 van Rhoon en houdt uitzicht op de nacompetitie voor promotie.