Senesi reageert op interesse Feyenoord, PSG wil Vinícius voor Neymar

Marcos Senesi, de Argentijnse verdediger die in de belangstelling staat van Feyenoord, heeft bij TyC Sports gereageerd op de geruchten rondom zijn mogelijk overgang naar De Kuip. De 22-jarige Argentijn stelt dat het nog onduidelijk is wat er met hem gaat gebeuren deze transferperiode. ,,Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Ik ben heel erg blij hier (bij San Lorenzo) en ik zie wel wat er gaat gebeuren.”



Over Feyenoord: ,,Feyenoord is een grote club in Nederland. Een club die ook grote internationale toernooien speelt. Als zo'n club interesse in je heeft, is dat natuurlijk voor zowel mij als de club erg leuk. Mijn zaakwaarnemer heeft me gezegd geduld te hebben. We zullen zien wat er gebeurt.”