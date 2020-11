Senesi kan in Rusland zijn marktwaarde flink opvijzelen

ABN-toernooi in gedrang? Minister van Sport: ‘Hoogst waarschijn­lijk’ uitstel Australian Open

25 november De kans wordt steeds groter dat de start van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, met één of twee weken wordt uitgesteld. De minister van Sport van de staat Victoria noemde die optie vandaag ‘hoogst waarschijnlijk’. Mocht het toernooi in Melbourne worden uitgesteld, dan heeft dat ook grote consequenties voor het 48ste ABN Amro-toernooi in Rotterdam, dat op 14 februari begint.