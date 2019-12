Semerikov wint 5000 meter, geen Nederlanders aan de start

EK beachrace Lars Boom is zijn Europese beachrace­ti­tel kwijt, opvolger alleen nog niet bekend

12:34 Eén ding is zeker na afloop van het EK beachrace in Duinkerke. Lars Boom is zijekn titel kwijt. De Brabander eindigde ver buiten de top 10. ,,Bij het ingaan van de laatste ronde kon ik de aansluiting met de kop net niet meer maken en toen was het over", zo keek Boom terug op de finale van het kampioenschap.