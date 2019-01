Seizoen voorbij voor Bellerín na zware kruisbandblessure

Bellerín was net terug van een kuitblessure waarmee hij vier weken aan de kant stond. In de Londense derby tegen Chelsea viel de Spaanse rechtsback zaterdag in de 72ste minuut uit, nadat hij zonder fysiek contact door zijn knie was gezakt. Bellerín schreeuwde het direct uit van de pijn en moest met een brancard van het veld worden getild.