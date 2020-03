Seizoen in Serie A mogelijk al voorbij

,,Na de woorden van minister Spadafora vrezen we dat het seizoen hier gaat eindigen", zegt Tomassi op de website van de AIC.



Vincenzo Spadafora, de minister van Sport, wil dat ook in april niet wordt getraind of gesport in het land dat zo zwaar is getroffen door het coronavirus. De Serie A, de belangrijkste voetbalcompetitie van Italië, ligt al enkele weken stil. De clubs moeten nog twaalf of dertien wedstrijden spelen.