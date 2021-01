Seinen op rood: dreigt uitstel voor F1-seizoensopener in Melbourne?

In extremis ging er vorig jaar een streep door de GP van Australië en ook nu hangt er weer een vraagteken boven de seizoensopener in Melbourne. Voor uitstel van de race in Albert Park wordt gevreesd, wederom vanwege de corona-pandemie.

Door Arjan Schouten



Vol vertrouwen werd de vaste seizoensopener eind vorig jaar op de nieuwe kalender genoteerd. Albert Park, mét fans, dat moest het vertrouwde decor worden waar de Formule 1 in 2021 ‘gewoon’ weer af zou trappen. Maar de wereld is nog lang niet gewoon vanwege de corona-pandemie. En het wordt met de dag meer de vraag of er over tweeënhalve maand überhaupt wel geracet kan worden ‘Down Under’.

Volledig scherm Max Verstappen tijdens de Grand Prix in 2018. © EPA De inreisbeperkingen zijn gigantisch streng in Australië, waar alle inkomende passagiers al sinds maart van het vorige jaar twee weken in quarantaine moeten. Voor de tennissers die begin volgende maand meedoen aan de Australian Open wordt bijvoorbeeld geen uitzondering gemaakt. Met de toenemende onzekerheid over de nieuwe Britse corona-variant hoeft zeker niet te worden gerekend op een spoedige versoepeling van de beperkingen in Australië, waar dan ook steeds meer twijfels rijzen over de levensvatbaarheid van een Grand Prix in deze onzekere tijden.

Een ‘biosfeer’ creëren, zoals afgelopen jaar in Abu Dhabi, is een dure grap in Melbourne en logistiek een nóg grotere uitdaging. Veelzeggend: de kaartverkoop is er nog altijd niet gestart. En met de opbouw van het circuit in Albert Park moet ook nog worden begonnen. Is dat allemaal logisch als straks wederom het scenario van 2020 dreigt, toen alles in extremis vlak voor de eerste vrijdagtraining afgeblazen moest worden?

De website autosport.com meent te weten dat ze in Australië alvast rekening houden met uitstel van de race naar een datum later dit jaar, wat ook weer invloed kan hebben op de rest van de kalender. Formule 1 zou sowieso blijven gokken op de start van het seizoen in maart. Maar of dat op 21 maart in Australië is, of een week later in Bahrein (28 maart), zal spoedig duidelijk worden.

Bahrein, waar afgelopen seizoen nog twee keer werd geracet, zou in dat laatste scenario de opener zijn van wat met 23 geplande races het langste seizoen ooit moet worden.

