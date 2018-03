Seedorf weet nog steeds niet te winnen

On­o­ver­zich­te­lij­ke ranglijst zorgt voor irritatie in 4B: 'Com­pe­ti­tie­ver­val­sing'

9 maart Het winterse weer van de laatste weken is de speelkalender in het West-Brabantse amateurvoetbal flink tot last geweest. Het is begin maart en maar liefst acht ploegen zijn nog niet eens halverwege de competitie.