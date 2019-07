Seedorf: mijn toekomst is niet zo belangrijk

Volgens Seedorf is de nederlaag zaterdag tegen Nigeria (2-3) hard aangekomen bij de onttroonde titelhouder. ,,Het spijt mij voor mijn spelers. Ze hebben hard gewerkt en goed gespeeld, maar dat is voetbal. Er kan maar één ploeg winnen. Ik ben trots op de strijdlust die we hebben getoond. Nu moeten we een eenheid blijven en doorgaan met bouwen. Er zijn voldoende positieve punten, maar op dit moment zijn die moeilijk te zien.”

De vraag is of Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert de tijd krijgen om in Kameroen verder te gaan. ,,Ik heb van elke minuut genoten sinds ik met deze selectie aan het werk ben. Ik houd ervan in Afrika te zijn. Wat de toekomst brengt, zien we vanzelf wel.”