Seedorf: Ik had het geluk van Inzaghi willen hebben bij AC Milan

Seedorf werd in januari 2014 aangesteld als coach van de club waar hij enorme successen beleefde. Het avontuur bij de Rossoneri duurde slechts een halfjaar. ,,Milan zat in de problemen en ik schoot te hulp. Ik voelde mij erg eenzaam in die periode, maar desondanks creëerden we een hechte groep en hadden we goede cijfers: 35 punten uit 19 wedstrijden en met acceptabel spel. Ik was klaar voor het nieuwe seizoen, maar toen maakte het bestuur een andere keuze. Ik had gewild dat ik het geluk van Inzaghi had, die kon blijven verliezen en bleef maar zitten op de bank”, vertelt Seedorf in het sportprogramma Pressing.