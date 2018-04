Seedorf houdt hoop levend met tweede zege op rij met 'Depor'

Dankzij twee doelpunten van aanvoerder Adrián López, tegen Málaga al de gevierde man met de winnende treffer, stond de thuisclub na een kwartier al met 2-0 voor in stadion San Mamés. Aan het begin van de tweede helft bracht Raúl Garcia de spanning terug met de aansluitingstreffer. Vlak nadat de 2-2 was afgekeurd, maakte Deportivo er aan de andere kant 1-3 van via Borja Valle.

De thuisclub kwam weer terug in de wedstrijd via Markel Susaeta, maar de ploeg van Seedorf wist de voorsprong tot het laatste fluitsignaal vast te houden.

Achterstand op Levante

Rooskleurig is de situatie nog altijd niet, want de Galiciërs staan op de achttiende plaats in de hoogste Spaanse divisie. Het gat met Levante, dat op de veilige zeventiende plaats staat, bedraagt vijf punten. Bovendien komt Levante morgen nog in actie tegen Atlético Madrid.