Seedorf heeft vertrouwen in vervolg Afrika Cup: ‘De doelpunten komen wel weer’

videoClarence Seedorf weet zeker dat Kameroen binnenkort in de Afrika Cup weer gaat scoren. De Nederlandse coach van het land zei dat na twee keer 0-0 te hebben gespeeld in de groepsfase. ,,We krijgen kansen genoeg, daarom maak ik me geen zorgen."