Seedorf en Kluivert met Kameroen nog niet zeker van organisatie Afrika Cup

Kameroen, met Clarence Seedorf en Patrick Kluivert als bondscoaches, werd al in september 2014 aangewezen als gastheer van de Afrika Cup in 2019. Sinds het toernooi ruim een jaar geleden werd uitgebreid van 16 naar 24 deelnemers, staat die keuze van het CAF echter ter discussie. Na diverse bezoekjes aan Kameroen is het bestuur nog niet helemaal overtuigd van de haalbaarheid van het vernieuwde toernooi in het centraal gelegen land in Afrika. Kameroen is in principe als gastheer verzekerd van deelname.