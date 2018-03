Seedorf blijft hoopvol: 'We doen ook veel dingen goed'

,,Ik heb onze laatste wedstrijden tijdens de interlandbreak nog eens teruggekeken en we hebben het echt niet slecht gedaan, alleen we scoren heel moeizaam. Tegen Las Palmas speelden we met 1-1 gelijk, terwijl we veertien goede kansen kregen. Daarom ben ik hoopvol dat we de komende weken ook wedstrijden gaan winnen," zegt Seedorf tegen AS. ,,Of ik me zorgen maak om de kritische houding van het publiek? Nee, dat zou stom zijn. Natuurlijk snap ik dat het publiek kritisch is na een slechte nederlaag, maar tijdens wedstrijden hebben we hun steun nodig. Geloof me, we gaan de komende tijd punten pakken. We zijn echt niet zo slecht, we doen ook veel dingen goed."