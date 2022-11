Sébastien Haller geeft update na volgende stap in revalidatie: ‘Tweede operatie is goed verlopen’

Op mondiaal voetbalto­neel is invloed Nederland kleiner dan ooit, dit is waarom

Louis van Gaal mag dan vastbesloten zijn om wereldkampioen te worden, in iets breder perspectief is de rol van Nederland op dit WK kleiner dan ooit. Of het nu om populariteit gaat of om (voetbal)politiek: in Qatar hebben Oranje, Nederland en de KNVB minder status dan ooit. Hoe komt dat?

23 november