Scott Griekspoor grijpt nationale tennistitel: ‘Een mooie prijs’

Het is een mooie prijs om op je lijstje te hebben staan. Op dit moment is het een van de mooiere momenten, maar mijn challengeroverwinning eerder dit jaar in Blois staat op de eerste plaats'', aldus de 27-jarige Scott Griekspoor, die zaterdag in de halve eindstrijd afrekende met zijn jongere broer Tallon.



Eerder op zondag ging de titel bij de vrouwen naar Lesley Kerkhove, die door de afmelding van tegenstandster Bibiane Schoofs niet in actie hoefde te komen.