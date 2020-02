Scorende Veerman zet met St. Pauli Nederlands HSV-duo te kijk

St. Pauli bevindt zich in de onderste regionen van de 2. Bundesliga en kon een overwinning goed gebruiken. Op bezoek bij rivaal HSV, dat strijdt om de titel, zou dat op papier een knap lastig karwei worden. Veerman maakte de klus voor zijn ploeg een stuk eenvoudiger door de score te openen. De 28-jarige Volendammer versnelde langs Rick van Drongelen, die het centrum van HSV vormde met Timo Letschert, en rondde beheerst af. Zijn zevende competitietreffer.



Na een half uur verdubbelde de Britse huurling Matt Penney de score. HSV kwam die twee treffers niet meer te boven en incasseerde in eigen huis een pijnlijke nederlaag én een dreun in de titelrace.