Scorende Stefan de Vrij helpt Internazionale aan zege op Sampdoria

Deuk in ego Thomas Krol na 1500 meter op slappe spaghetti­be­nen: 'Eerlijk is eerlijk: ik ben er nog niet’

Thomas Krol is tijdens het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker nog geen schim van de man die in februari olympisch kampioen werd op de 1000 meter. Hij werd vandaag op de 1500 meter slechts derde, op gepaste afstand van Patrick Roest, en vertelde na afloop over zijn stijve rug. ,,Eerlijk is eerlijk: ik ben er nog niet.”

21:23