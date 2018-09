Scorende Robben weer iets dichter bij 100ste Bundesligagoal

Met een geweldige uithaal in de bovenhoek zorgde Arjen Robben er vanmiddag voor dat Bayern München een snelle 0-1 achterstand tegen Bayer Leverkusen omboog in een 2-1 voorsprong.

De 34-jarige Bedumer bedacht zich niet toen Leverkusen-verdediger Jonathan Tah in de 19de minuut in zijn richting kopte. Robben nam de bal met zijn borst aan en schoot hem vervolgens met links in de kruising. Het was zijn tweede doelpunt van het seizoen en zijn 97ste Bundesligagoal. Nog drie te gaan dus om de mijlpaal van 100 te bereiken.

In alle competities heeft Robben nu 140 goals gemaakt voor Bayern München, net zoveel als de Braziliaan Giovane Elber. Daarmee is hij de op één na productiefste buitenlander uit de clubgeschiedenis. Zijn Poolse ploeggenoot Robert Lewandowski (157 doelpunten) was nog vaker trefzeker.

De treffer van Robben was het hoogtepunt van een spectaculaire eerste helft waarin Bayern al snel tegen een achterstand aankeek. Thiago (hands) veroorzaakte al in de tweede minuut een strafschop, die door Kevin Volland werd gemist (redding Manuel Neuer). Leverkusen mocht echter opnieuw aanleggen omdat spelers van Bayern te vroeg ingelopen waren. In de herkansing schoot Wendell wel raak.

De oppermachtige landskampioen stelde via goals van Corentin Tolisso en Robben echter snel orde op zaken en staat bij rust volkomen terecht met 2-1 voor. Tegenslag was er ook voor de thuisclub, want doelpuntenmaker Tolisso is uitgevallen met een knieblessure.