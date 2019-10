Scorende Pablo Marí helpt wervelend Flamengo naar finale Copa Libertadores

De eerste wedstrijd in Porto Alegre was in 1-1 geëindigd. Vooral in de tweede helft was Flamengo op schot. Alle doelpunten vielen tussen de 42ste en 71ste minuut. Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa, die door Internazionale wordt uitgeleend, nam twee goals voor zijn rekening. Bruno Henrique, Pablo Marí en Rodrigo Caio waren ook trefzeker in Maracanã.