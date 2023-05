Scorende Jill Roord met Nederlands getint VfL Wolfsburg naar finale in Eindhoven, recordaantal Arsenal-fans treurt

Women's Champions LeagueHet Nederlands getinte VfL Wolfsburg, met Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms, speelt op 3 juni de UEFA Women's Champions League-finale in het Philips Stadion in Eindhoven. Een recordaantal Arsenal-fans werd in de 119de minuut in rouw gedompeld door de winnende goal van Pauline Bremer: 2-3.

Mede door een assist van Victoria Pelova mocht Arsenal vanavond überhaupt nog geloven in een finaleplek tegen FC Barcelona in de Champions League van het vrouwenvoetbal. VfL Wolfsburg gaf in de eerste wedstrijd namelijk een 2-0 voorsprong weg, waardoor de ploegen met een 2-2 tussenstand aan de return in Londen begonnen.

Nog voor er tegen een bal getrapt werd maandagavond werd er al historie geschreven in Londen. Liefst 60.063 toeschouwers kwamen af op de wedstrijd en dat was een record. Nooit eerder werd in Engeland een wedstrijd in de UEFA Women's Champions League door zo veel mensen bezocht. Arsenal-legende Ian Wright was een van de aanwezigen en liet via social media weten onder de indruk te zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het volgepakte Emirates Stadium zag vier Nederlanders aan de aftrap verschijnen. Bij Arsenal alleen Victoria Pelova, aangezien Vivianne Miedema nog altijd herstelt van haar kruisbandblessure, maar bij VfL Wolfsburg liefst drie speelsters: Roord, Janssen en Wilms.

Volledig scherm Dominique Janssen vloert Victoria Pelova. © AFP

Roord liet zich bovendien gelden. Ze wist in de eerste helft te scoren tegen de club waar ze tussen 2019 en 2021 actief was. De Oranje-international zorgde vlak voor rust voor de 1-1 nadat Stina Blackstenius na elf minuten voor de 1-0 van Arsenal had gezorgd. Diezelfde Blackstenius dacht kort na rust ook de 2-1 te noteren, maar de Zweedse zag haar goal afgekeurd worden wegens buitenspel.

Lees ook:

• Ex-prof René Roord leeft mee met dochter Jill: ‘Finaleplek Champions League zou zó mooi zijn’



In de 58ste minuut was het vervolgens aan de andere kant wél raak. Alexandra Popp bracht VfL Wolfsburg een stap dichter bij de finale met de 1-2 en daarmee kreeg ze het Emirates Stadium voor even stil. Tót de 75ste minuut. Een kwartier voor tijd wist Jennifer Beattie voor de 2-2 te zorgen en dat uiteindelijk, net als in Wolfsburg, ook de eindstand. Er moest zodoende een verlenging aan te pas komen. Die verlenging maakte Laura Wienroither niet meer mee. De Arsenal-speelster werd per brancard van het veld gedragen en daarmee is er bij Arsenal wéér iemand met een op het oog zware blessure na Beth Mead, Miedema en Leah Williamson.

In die verlenging leek het lang uit te gaan lopen op een penaltyserie, maar dat was buiten Pauline Bremer gerekend. In de 119de minuut kreeg zij heel roodgetint Londen stil met de winnende goal, waardoor Roord, Janssen en Wilms zich in de finale mogen melden. Die finale wordt op 3 juni gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven. Daarin staat ook FC Barcelona, dat in de halve finale over twee wedstrijden te sterk was voor Chelsea.

Volledig scherm Pauline Bremer maakte de winnende goal. © Action Images via Reuters

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal