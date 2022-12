Scorende Calvin Stengs draagt bij aan ruime bekerzege Antwerp op Standard

Oranje-international Vincent Janssen ontbrak vanwege een schorsing bij de thuisclub in de eerste wedstrijd na het WK in Qatar. Jurgen Ekkelenkamp had net als Stengs een basisplaats gekregen van Van Bommel, die de Belgische WK-ganger Toby Alderweireld ook liet starten. Na voorbereidend werk van Stengs opende Jelle Bataille na een kwartier de score. In de tweede helft liep Antwerp weg bij Standard Luik via doelpunten van Michael Frey, Arbnor Muja en Stengs.