Scorende Bloodworth pakt de dubbel met Wolfsburg na bekerwinst

Wolfsburg moest twee keer in de achtervolging. Lea Schüller zette Essen al in de eerste minuut op voorsprong. Na de gelijkmaker van Pernille Harder in de 11e minuut, kwam Essen enkele minuten later op 2-1 via Marina Hegering. Het lukte Wolfsburg pas ver in de tweede helft gelijk te komen door Anna Blässe.



Bloodworth leek Wolfsburg vlak voor tijd naar de winst te leiden, maar Irini Ioannidou zorgde in blessuretijd voor 3-3. In de beslissende strafschoppenreeks opende Bloodworth de score voor haar ploeg. Harder stelde met haar strafschop de winst veilig voor Wolfsburg.



Wolfsburg won eerder ook al de landstitel in Duitsland.