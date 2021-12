Scorende Bergwijn helpt Tottenham naar halve finale, Liverpool ontsnapt na ongekend spektakel

League CupTottenham Hotspur heeft zich ten koste van stadgenoot West Ham United geplaatst voor de halve finales in het toernooi om de League Cup. De ploeg van coach Antonio Conte zegevierde, mede dankzij Steven Bergwijn, in de Londense derby met 2-1.

Bergwijn en Lucas Moura kwamen in de eerste helft tot scoren voor de thuisclub. Jarrod Bowen bracht tussendoor namens de bezoekers de gelijkmaker op zijn naam. Bergwijn werd na een uur gewisseld door Conte.

Chelsea was in een andere Londense derby met 2-0 te sterk voor Brentford. Pontus Jansson (eigen doel) en Jorginho kwamen in de slotfase tot scoren. Arsenal plaatste zich dinsdag voor de halve finales met een ruime zege op Sunderland (5-1).

Liverpool

De vierde ploeg in de halve finales komt niet uit Londen. Liverpool wist op miraculeuze wijze nog te winnen van Leicester City. Door twee goals van Jamie Vardy en eentje van James Maddison stond Leicester City bij rust al met 1-3 voor op Anfield. Alex Oxlade-Chamberlain had namens The Reds voor de enige goal gezorgd.

In de 68ste minuut kwam Liverpool via Diogo Jota nog wel op 2-3, maar verder dan dat leek het lange tijd niet te komen. Leicester City rook de halve finales al, maar in de 95ste minuut was het Takumi Minamino die ervoor zorgde dat er penalty's aan te pas moesten komen.

Volledig scherm Takumi Minamino dwingt nog penalty's af voor Liverpool. © EPA

In die penaltyserie miste Minamino namens Liverpool de vijfde penalty en daarmee verzuimde hij de boel te beslissen, want voor Tottenham had Luke Thomas al gemist. Liverpool kwam uiteindelijk alsnog als winnaar uit de strijd, want na een misser van Ryan Bertrand schoot Jota The Reds toch naar de laatste vier.

