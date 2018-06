Schwartzman na wonderbaarlijke wederopstanding naar laatste acht

Aanvankelijk leek het een eenvoudige middag te worden voor Anderson. Hij won in een vloek en een zucht de eerste twee sets en leidde in de derde zelfs met 5-3. De Zuid-Afrikaan was op dat moment nog één game van de zege af, maar kon het karwei niet afmaken.



Ook in de vierde set leidde Anderson, met 5-3, maar won Schwartzman na onthutsende tiebreak (7-0) van de Zuid-Afrikaan. Anderson was het vervolgens even helemaal kwijt (in die fase gingen twaalf punten op rij naar Schwartzman) en kwam niet meer in zijn ritme. De Argentijn won met 6-2 en plaatste zich na de US Open 2017 voor de tweede keer in zijn loopbaan voor de kwartfinale van een Grand Slam-toernooi.