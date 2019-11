Schwaab na nieuwe dreun voor PSV: ‘We zijn diep gevallen’

Denzel Dumfries maakte een aangeslagen indruk. ,,Op dit moment gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd heen. Na rust weet je dat zij opportunistisch gaan spelen en veel energie in de wedstrijd stoppen. We hebben ons laten overklassen”, zei de verdediger van de Eindhovenaren, die halverwege de wedstrijd nog op voorsprong stonden.



,,In deze fase heeft het ook een beetje te maken met vertrouwen binnen de ploeg. Natuurlijk hebben we nog genoeg perspectief in de Europa League om door te gaan, maar de fase waar we inzitten is niet fijn”, vervolgde Dumfries bij FOX Sports.



,,Ik dacht, nadat we deze week met elkaar hadden gesproken, het weer op de rit zouden hebben. Dat het vertrouwen in de ploeg zou groeien. Natuurlijk denk je: waarom lukt het niet? Ik ben nog gewoon strijdbaar, dat blijf ik altijd. Ik had zaterdag na de wedstrijd tegen Sparta een andere emotie dan vandaag. We moeten doorgaan.”