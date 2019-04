Schuurs verruilt Mattek-Sands voor Grönefeld: ‘Ze is nog niet fit genoeg’

Schuurs speelde dit jaar alleen op het WTA-toernooi van Sydney en de Australian Open met Mattek-Sands, de voormalige nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. Mattek-Sands liep op Wimbledon 2017 een ernstige knieblessure op en is mede daardoor teruggevallen op de wereldranglijst.

Schuurs speelde dit seizoen al samen met Grönefeld in Doha en Dubai. In Doha haalden zij de finale, in Dubai de laatste acht.