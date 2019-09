Schuurs niet naar laatste vier in New York

Vuelta Roglic laat in tijdrit niets heel van concurren­ten en pakt riante voorsprong

3 september Primoz Roglic heeft de macht gegrepen in de Ronde van Spanje. De Sloveen van Jumbo-Visma maakte zijn favorietenrol waar in de verraderlijke tijdrit in het zuiden van Frankrijk en reed daarmee Nairo Quintana uit de rode leiderstrui. Hij begint met een riante voorsprong in het algemeen klassement aan de tweede helft van de Vuelta.